Fahrrad-Kreuzweg Bewegung und Glaube beim Radeln verbinden

„Das war eine ganz neue Erfahrung, gerade jetzt in der Fastenzeit. Ich fahre gerne Rad, und das mit einem Kreuzweg zu verbinden hat mir gut gefallen. Mich haben die Impulsfragen an den einzelnen Stationen zum Nachdenken angeregt. Sie waren zeitgemäß. Im Alltag geht das oft unter. Besonders, so lange es einem gut geht“, sagt Ursula Paliot. Vergangenen Samstag radelt sie mit ihrem E-Bike von Güdesweiler über die Bahntrasse zum Parkplatz am Wareswald.