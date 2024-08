St Wendel Tolle Ausblicke gepaart mit gutem Tröpfchen

An Maria Himmelfahrt erlebte die St. Wendeler Weinwanderung rund um St. Wendel, veranstaltet von Walter Ries, dem Inhaber des Manin, und seinem Team ihre Premiere. Mit mehr als 300 begeisterten Wein- und Wanderfreunden, die auf dem sieben Kilometer langen Weg bei strahlendem Sonnenschein nicht nur ein gutes Tröpfchen genossen, sondern auch einen herrlichen Blick auf St. Wendel und einige seiner schönsten Plätze werfen konnten, war das Event ein voller Erfolg. Walter Ries empfängt die nach und nach eintrudelnden Teilnehmer am Morgen des Feiertags auf dem Schlossplatz, vor seinem Lokal Manin, an einem Stehtisch. Er erledigt die Anmeldung und informiert darüber, dass er in wenigen Minuten eine kleine Einführung zum Ablauf der Weinwanderung geben werde. Ries hält Wort und erläutert kurz danach, dass man auf dem Schlossplatz starte und die weitere Streckenführung mit weißen Pfeilen auf roten Schildern mit der Aufschrift ‚Manin Weinwanderung‘ gekennzeichnet sei. Der Gastronom reckt einen Stoffbeutel in die Höhe, den jeder Teilnehmer gleich nebenan an einer Holzhütte erhalte und in dem eine Laugenbrezel von der Bäckerei Gillen, eine Flasche Wasser, Servietten sowie vier Wertbons für je 0,1 Liter Wein namhafter Winzer enthalten seien. Einlösen könne man diese nach Belieben an jeder der drei Stationen auf dem Weg, aber auch auf dem Schlossplatz, wohin man schließlich zurückkehre. Neben weiterem Rebensaft und anderen Getränken würden dort auch Pizza und Flammkuchen sowie Gegrilltes angeboten, führt der Restaurantinhaber aus und ergänzt, dass die erste Station gleich nebenan sei und man dort mit einem Glas hauseigenem Manin-Winzersekt und den Beuteln versorgt werde. Das Glas solle man gut aufbewahren, da es während des gesamten Events immer wieder aufgefüllt würde. Weiterer Wein und Wasser könnten zusätzlich erworben werden.