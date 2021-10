Saarland-Premiere in Oberlinxweiler : Erste Insektenburg im Saarland ist fertig

Die erste Insektenburg im Saarland ist fertiggesstellt. So sieht sie aus. Foto: Jörg Birkenbach

Oberlinxweiler Die Idee von Oberlinxweilers Ortsvorsteher Jörg Birkenbach, die erste Insektenburg des Saarlandes in dieser Art an der Freizeitanlage am Rentnerplatz zu bauen, ist am Samstag mit der Fertigstellung realisiert worden.

Das teilt der Ortsvorsteher in einer Pressemeldung mit. Bei einem größeren Arbeitseinsatz mit Bürgern, Mitgliedern des Ortsrates sowie der Jugendwehr und ihren Betreuern wurde der Platz um die Insektenburg auf Vordermann gebracht. Mit den Gästen, Umweltminister Reinhold Jost (SPD), Bürgermeister Peter Klär (CDU), Naturschutzbeauftragter Stefan Gerhard, Mitgliedern des Ortsrates und den Helfern wurde dann nach dem Arbeitseinsatz die erste Insektenburg im Saarland übergeben.

Sie ist nun mit dem bereits vorhandenen Insektenhotel eine Bereicherung für unsere Region und sichert zudem die Artenvielfalt der besonders gefährdeten Insekten, heißt es weiter. In seiner Rede bedankte sich der Ortsvorsteher für die vielfältige Unterstützung und Verwirklichung dieser „für die Artenvielfalt so wichtige Maßnahme“.

Umweltminister Jost betonte ebenfalls, wie wichtig diese Baumaßnahmen für die Umwelt sind und sicherte gleichzeitig zu, dieses beispielhafte Projekt auch in der Zukunft zu fördern. Bürgermeister Peter Klär gab seine Zusage, eine dringend benötigte Hundetoilette und einen zusätzlichen festinstallierten Mülleimer an der Freizeitanlage zu installieren.