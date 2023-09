Block-Party in St. Wendel Eine Hip-Hop-Legende und eine Jam Session

Bei der ersten Block-Party rund um den Kugelbrunnen in St. Wendel traten internationale Künstler auf. Für Organisator Brice Bartone war die gemeinsame Jam-Session von Musikern und Tänzern das Highlight des Abends.

Um 19.15 Uhr legt ein Graffitikünstler letzte Hand an sein Werk, das er zusammen mit einem Kollegen in den vergangenen Stunden hat entstehen lassen. Die Worte Block Party erscheinen in großen Lettern in der linken oberen Ecke, rechts oben zieren ein Peacezeichen und WND für St. Wendel das bunte Gemälde, auf dem ein Huhn, ein Schwein, eine Kuh und ein Waschbär mit einer Schallplatte, aber auch Häuser und schattenhafte schwarze Gestalten zu sehen sind. Ein weiteres riesiges Graffito, bei dem Orange- und Grüntöne dominieren, kann gleich dahinter bewundert werden. Geschaffen haben es Maxime Ivanez, Q Mrk und Copyright One in einer Gemeinschaftsaktion.