Vorfall in Bliesen : Wieder fliegt ein Stein durchs Fenster

Bliesen Bereits am Mittwoch ist in Bliesen ein Stein durch ein Fenster in eine Wohnung geworfen worden (wir berichteten). Am Samstagabend kam es zu einem gleichgelagerten Vorfall, wie ein Polizei-Sprecher berichtet.

Wieder wurde ein Stein geworfen, dieses Mal durch das Küchenfenster auf der rückwärtigen Hausseite. Der Bewohner kann sich keinen Reim auf die Vorfälle machen.