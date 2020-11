Auszeichnung : Erich Maldener ist  Ehrenortsvorsteher

Urweiler Bürgermeister Peter Klär überreichte ihm die entsprechende Urkunde.

Der Geehrte kann auf mehr als vier Jahrzehnte in der St. Wendeler Kommunalpolitik zurückblicken. Maldener war von 1984 bis 2009 Mitglied des Stadtrates der Kreisstadt St. Wendel. Von 1979 bis 2019 gehörte er dem Ortsrat Urweiler an. Dort hatte er von 1987 bis 2009 auch das Amt des Ortsvorstehers inne. „In den vier Jahrzehnten seines kommunalpolitischen Wirkens hat Erich Maldener einen großen Beitrag zum kulturellen und gesellschaftlichen Leben in Urweiler geleistet“, betonte Klär, als er Maldener die Ernennungsurkunde überreichte.

So machte sich Maldener – neben seiner Tätigkeit in den kommunalen Gremien – persönlich für verschiedenste Projekte in Urweiler stark und regte deren Entstehung und Entwicklung an. Während seiner langjährigen kommunalpolitischen Tätigkeit setzte er sich dabei insbesondere für die Belange und Interessen der örtlichen Vereine ein. Unter anderem durch seine Vorstandsarbeit leistete er einen prägenden Beitrag zum Fortbestand und der Weiterentwicklung des Vereinslebens in Urweiler. Als Initiator der Gründung der Interessengemeinschaft Urweiler im Jahre 1992 war Maldener 18 Jahre lang Mitglied des Vorstandes – davon elf Jahre Vorsitzender der IG. 1996 war er zudem Gründungsinitiator des Jugendförderkreises des STV Urweiler und hier 14 Jahre lang im Vorstand tätig.