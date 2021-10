You Ahr not alone : Beeindruckt von der Hilfsbereitschaft

You Ahr not alone

St Wendel Im Erfahrungsbericht schildtert ein Helfer aus Winterbach seine Eindrücke aus dem Flut-Gebiet an der Ahr.

Die Anwohner dort haben unglaublich viel mitgemacht, haben Angehörige und Freunde verloren, ganze Häuser wurden weggespült, Bodenplatten von neuen Häusern unterspült und stehen jetzt schief und müssen abgerissen werden, sagt Groß. Die Menschen sind abgebrannt und teilweise auch schon mutlos von den nicht enden wollenden Arbeiten in den ganzen vergangenen Wochen (Wasser aus Keller pumpen, Schlamm rausschaffen, und und und) und all dem, was noch ansteht. Was wir an Schäden, Verschmutzungen und Folgen gesehen haben, ist viel schlimmer als es auf den veröffentlichten Fotos und Videos erkennbar ist, so Groß weiter.

„Was wir dort noch erlebt hatten war unglaublich: eine Solidarität der vielen Helfer, die ich in meinem Leben so noch nie verspürt habe. Jeder hatte getan was ging, so gut er oder sie konnte, und solange es ging. Man muss so etwas erleben, da muss man mitmachen, helfen, und dabei dann um eine Lebenserfahrung reicher werden.“ Er nennt ein weiteres Beispiel: „Als wir an unserer dritten Baustelle gearbeitet hatten, ist auf einmal ein Auto vorgefahren mit ein paar Leuten, die kürzlich dort schon mal einen Einsatz hatten. Die haben die Besitzerin des Hauses gerufen und gesagt: Du hattest doch erzählt, dass Du nun kein Auto mehr hast und nicht mehr mobil bist: hier haben wir eins für Dich, und haben ihr einen gebrauchten Kleinwagen geschenkt.“ Er appelliert an alle: „Fahrt da hin, helft mit.“ Und es sei ganz einfach: Es gebe ein Team, das dort vor Ort alles koordiniere: Die Anfahrt erfolge mit Shuttle-Bussen an die erforderlichen Orte. Jeder soll das Werkzeug mitbringen, das er hat und was gerade gebraucht wird: alle diese Infos gibt es unter https://www.helfer-shuttle.de/. Und auch dieses Koordinationsteam dort vor Ort leiste Gigantisches: das sind Privatleute, Unternehmer, Bauern.