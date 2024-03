Von St. Wendel nach Los Angeles Er arbeitete an ihrem Grammy-Album: Saarländer erklärt, warum Taylor Swift so erfolgreich ist

Zwei Preise heimste US-Megastar Taylor Swift bei der Grammy-Verleihung im Februar für ihr Album „Midnights“ ein: bestes Pop-Vocal-Album und Album des Jahres. Ein bisschen was von diesem Ruhm gehört auch einem Saarländer: Dominik Rivinius hat an drei Songs mitgewirkt. Und war auch bei der 66. Grammy-Verleihung in Los Angeles dabei. Im Gespräch mit der SZ erzählt der Saarländer, der in Saarlouis geboren, in Hasborn aufgewachsen und in St. Wendel zur Schule gegangen ist, von diesem Erlebnis – und von einigem mehr.