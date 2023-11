Entscheidung bekannt gegeben Nach schwerer Krankheit: Udo Recktenwald will bei Landratswahl 2024 antreten

„Nach einem neuerlichen Untersuchungstermin diese Woche im Universitätsklinikum Homburg sowie damit verbundenen intensiven Gesprächen mit Familien und engen Freunden sowie Ärzten und Therapeutin habe ich entschieden, im Rahmen der Kommunalwahl am 9. Juni 2024 erneut für das Amt des Landrates zu kandidieren“, so Recktenwald. Er werde sich am 12. Dezember dem Votum des CDU-Kreisvorstandes und bei entsprechender Unterstützung im Februar 2024 dem Votum des CDU-Kreisparteitages stellen, um erneut als CDU-Kandidat anzutreten.