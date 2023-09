Erneuerbare Energien im Blick Etwas für die Umwelt tun und Geld sparen

Ab heute, 26. September, können Anträge für das 500 Millionen Euro schwere Förderprogramm „Solarstrom für Elektroautos“ gestellt werden. Bei der durch das Bundesverkehrsministerium initiierten und von der KfW-Bank umgesetzten Förderung können für die Kombination aus Photovoltaik-Anlage, Stromspeicher und Wallbox bis zu 10 200 Euro ausgezahlt werden. Dem Thema Solarstrom hat sich auch das Unternehmen Enerix Saar-Pfalz verschrieben, das Mitte September, in seinen Geschäftsräumen in der Beethovenstraße 9a in St. Wendel Eröffnung feierte.