Kusel Zum Abtanzen auf die Burg Lichtenberg

Zum mittlerweile siebten Mal findet am 10. August das von Klangfragment veranstaltete Open-Air-Festival Electronic Castle statt. In besonderem Ambiente – auf der Burg Lichtenberg bei Kusel – kommen die Fans von Techno und Tech House auf ihre Kosten. Der Vorverkauf für das Event mit limitierter Zuschauerzahl hat bereits begonnen. Sogar während der Pandemie konnte das Electronic Castle-Festival auf der Burg Lichtenberg in Thallichtenberg im Landkreis Kusel stattfinden: „Wir konnten, natürlich mit extremen Auflagen, auch im Oktober 2020 ein Open-Air durchführen“, berichtet Patrick Jacobi, der sich hinter dem seit elf Jahren aktiven Veranstalter Klangfragment Events verbirgt. Den 37-jährigen Angestellten aus Freisen, der im Alltag einen Bürojob ausübt, bewegte seine Liebe zur elektronischen Musik dazu, selbst Veranstalter zu werden: „Die Grundidee war, für die Leute aus der Region etwas vor der Haustür anzubieten“, erzählt Jacobi, der noch weitere Events veranstaltet, etwa Laketronic am Ohmbachsee oder einen Techno Floor beim Hutmacherfest in Kusel. Bei dem Festival auf der Burg Lichtenberg wird der Technofan auch selbst als DJ agieren: „Irgendwann dachte ich mir, wenn ich schon eine ganze Eventreihe veranstalte, kann ich auch selbst als DJ antreten“, erläutert er und fügt hinzu, dass er in dieser Funktion auch über das Saarland und Rheinland-Pfalz hinaus unterwegs sei, etwa in Karlsruhe, Stuttgart oder Frankfurt.