Eiweiler Eiweiler wird zum Sternendorf

Der Ortsteil Eiweiler der Gemeinde Nohfelden ist von der DarkSky International als International Dark Sky Community zertifiziert worden. Die Auszeichnung von Eiweiler als Sternendorf ist ein bedeutender Schritt für das Projekt Sankt Wendeler SternenLand, welches vor Jahren zur Reduzierung der Lichtverschmutzung im Landkreis Sankt Wendel gegründet wurde. Ziel des Projektes war von Anfang an die Schaffung eines Schutzgebietes, so heißt es in der Pressemitteilung, bei gleichzeitiger Verbesserung der Lebensbedingungen für Natur und Mensch sowie der Schaffung optimaler Bedingungen für den Astro-Tourismus in der Region.