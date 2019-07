Versorger WVW informiert : Einige St. Wendeler Haushalte Mittwoch ohne Wasser

St. Wendel Im Zuge von Bauarbeiten in der Straße Auf dem Hollerstock in St. Wendel muss am Mittwoch, 3. Juli, von 9.30 bis 15 Uhr das Wasser abgestellt werden. Wie die Wasser- und Energieversorgung Kreis St. Wendel GmbH (WVW) berichtet, sind folgende Haushalte in der angebenenen Zeit ohne Wasser: Auf dem Hollerstock Hausnummer 1 bis 31 sowie Nummer 2 bis 52 und Breitener Straße Nummer 36 bis 38.

