Blaulicht : Täter benötigten Bagger für den Einbruch

Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Leitersweiler In einen Baucontainer in Leitersweiler ist in der Nacht auf Dienstag eingebrochen worden.

Der Baucontainer, der wegen einer Straßenbaumaßnahme neben der L 309 zwischen Leitersweiler und Oberkirchen aufgestellt war, wurde aufgebrochen. Die Diebe nahmen mehrere Arbeitsmaschinen mit. Es handelt sich nach Angaben der Polizei unter anderem um ein Stromaggregat, einen Laubbläser, eine Motorflex sowie eine Tauchpumpe. Besonderheit ist bei diesem Einbruch, dass der Container zuerst umgesetzt werden musste, um ihn betreten zu können. Hierzu benutzten die Täter einen Bagger von der Straßenbaustelle, hoben den Container mit diesem hoch und versetzten diesen so, dass sie Zugang zu dem Eingang des Containers hatten. Den Bagger stellten sie dann auf der Baustelle an einer anderen Stelle wieder ab. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können.