Polizei sucht Zeugen : Einbruch in Reinigungsbetrieb in St. Wendel

Symbolfoto. Foto: dpa/Carsten Rehder

St. Wendel Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in einen Reinigungsbetrieb, der sich auf dem Gelände eines großen Supermarktes in der Straße Am Wirthembösch befindet, eingebrochen.

„Dort verschafften sich die Täter auf derzeit noch nicht sicher feststehende Art und Weise Zugang zu dem Verkaufsraum der Reinigung“, sagt ein Sprecher der Polizei. Sie hätten Wechselgeld gestohlen.