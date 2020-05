Blaulicht : Nachbarin verhinderte Einbruch in Einfamilienhaus

Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Hoof Zwei Männer haben am Montag gegen 9.30 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus in der Laubenstraße in Hoof einzubrechen. Nach Angaben der Polizei, hatten sie sich zunächst über den Garten zum Kellereingang begeben.

Als sie gerade dabei waren, die Kellertür aufzuhebeln, wurde eine Nachbarin auf sie aufmerksam und machte sich sofort lautstark bemerkbar. Daraufhin liefen die Täter fluchtartig weg. In der Nähe dürften sie in einen Kleinwagen eingestiegen und in bisher nicht feststehende Richtung davongefahren sein. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an.