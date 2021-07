Einbruch in St. Wendel : Unbekannte brechen in Gaststätte ein

St Wendel In eine Gaststätte in der Nähe des St. Wendeler Skaterparks in der Tholeyer Straße ist eingebrochen worden. Der Vorfall wurde am Mittwoch gegen 6.40 Uhr gemeldet.

Nach Angaben der Polizei wurden verschiedene Gegenstände mitgenommen. Diese Sachen lagen allerdings draußen in der Nähe der Gaststätte. Ein Zeuge hatte zwei Personen beobachtet, die sich bei den gestohlenen Gegenständen aufhielten. Als sie bemerkt wurden, flüchteten sie und ließen die Sachen zurück. Diese beiden Personen sind tatverdächtig und werden so beschrieben: Die erste Person ist männlich und etwa 20 Jahre alt. Der junge Mann trug eine schwarze Shorts, eine dunkle Jacke mit Kapuze und einen Rucksack. Die zweite Person war eine etwa 20 Jahre alte Frau, sie trug graue Leggins, eine dunkle Jacke und hatte lange, lockige, rötlich/blonde Haare. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder zu den beschriebenen Personen machen können.