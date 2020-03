Blaulicht : Unbekannte dringen in Wohnhaus ein

Foto: dpa/Friso Gentsch

St. Wendel In ein Wohnhaus in der Werschweilerstraße in St. Wendel ist am Mittwoch in den Morgenstunden, zwischen 5.50 und 9.10 Uhr, eingebrochen worden. Nach Angaben der Polizei, versuchten unbekannte Täter zunächst, gewaltsam eine Terrassentür zu öffnen.

Nachdem dies nicht gelang, brachen der oder die Täter gewaltsam ein Fenster auf und gelangten so in das Wohnhaus. Im Innern des Hauses suchten sie nach Wertsachen. Was entwendet wurde, kann derzeit noch nicht angegeben werden.