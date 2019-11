Blaulicht : Einbrecher nahmen Motorsense mit

Bubach (him) In das Clubheim des Sportvereins in Bubach, Marther Straße, ist eingebrochen worden. Das wurde am Donnerstag festgestellt. Nach Angaben der Polizei hatten unbekannte Täter mit brachialer Gewalt den Bewegungsmelder vor dem Gebäude entfernt.

Anschließend haben sie das Garagentor an dem Gebäude aufgebrochen. Nachdem sich die Täter so Zugang zu dem Gebäude verschafft hatten, entwendeten sie eine Motorsense, ein Kabel und Werkzeug.