Ehrungsfrühstück 128 Mitarbeiter für 2150 Arbeitsjahre geehrt

Im vergangenen Jahr ging nix. Dafür hatten sich nun an zwei Tagen die Mitarbeiter der St. Wendeler Lebenshilfe zum Ehrungsfrühstück in der Sport-und Kulturhalle versammelt. „An zwei Tagen werden wir dieses Mal zwei Jahrgänge ehren“, sagte Geschäftsführer Peter Schön. Die stellvertretende Betriebsrätin Katja Scheid ergänzte: „Es ist ein Wertschätzungsfrühstück für die Arbeit, die in der Lebenshilfe geleistet wird“. Am ersten Frühstückstag saßen insgesamt rund 700 Lebenshilfejahre beim Brunch zusammen. „Ich sage Danke für eure Zugehörigkeit zur Lebenshilfe in Merzig, St. Wendel und Kusel“, so Schön.