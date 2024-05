Schlager, Schnulzen, fette Mucke Dschungelkönig und DSDS-Sieger Prince Damien erobert Geißbockalm in St. Wendel (Fotos)

„Prince Damien is in the house!“ verkündete DJ Satzy gegen 16.30 Uhr am Donnerstagnachmittag, wodurch sich die Vorfreude der vielen Besucher, die bei strahlendem Sonnenschein die Geißbockalm am Skaterpark in St. Wendel erklommen hatten, noch steigerte. Bevor der Top-Act des Vatertagsevents auf der improvisierten Bühne erschien, heizte der Tiroler DJ dem Publikum mit Neue-Deutsche-Welle-Hits wie „Skandal im Sperrbezirk“ und „Bruttosozialprodukt“ ein, passenderweise musste auch der „Anton aus Tirol“ herhalten.