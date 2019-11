Mit Ehrungen und Beförderungen : Ein Tag des Dankes an die St. Wendeler Feuerwehrleute

Ein Tag des Dankes an die St. Wendeler Feuerwehrleute

St. Wendel Die Kreisstadt hatte die Feuerwehrleute aus allen St. Wendeler Löschbezirken zum dritten Kameradschafts- und Ehrungsabend geladen.

Jeden Tag mindestens einmal ausrücken – statistisch betrachtet. Ganze 348 Einsätze leistete die St. Wendeler Feuerwehr bislang im zu Ende gehenden Jahr. Und ein paar Tage sind es ja noch bis 2020 vor der Tür steht. Die Mitglieder der Wehren bekämpften dabei nicht nur Brände, sondern leisteten auch technische Hilfe, beseitigten Umweltschäden und retten Unfallopfer. „Die Einsatzbilanz zeigt, wie wichtig die Feuerwehr für die öffentliche Ordnung in unserer Kreisstadt ist“, sagte St. Wendels Bürgermeister Peter Klär (CDU) in seiner Rede anlässlich des dritten Kameradschafts- und Ehrungsabend, zu dem die Kreis-

stadt kürzlich geladen hatte. Der Verwaltungschef dazu: „Diesen selbstlosen Einsatz zu würdigen, soll heute Abend im Mittelpunkt stehen.“ Deshalb hatte er die Mitglieder aller städtischen Löschbezirke in den St. Wendeler Saalbau geladen. Dort konnte der Bürgermeister und Chef der Wehr rund 250 Einsatzkräfte mit ihren Lebenspartnern begrüßen.