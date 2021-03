Billard : St. Wendel spielt weiter in der 1. Bundesliga

St Wendel Billard-Union annulliert die Saison 20/21. BC St. Wendel setzt auch in der neuen Runde auf seine Top-Spieler Barbeillon und Hajek.

Zur Saison 21/22, die am 1. Juli beginnen soll, sind jene Mannschaften startberechtigt, die es auch zur Saison 20/21 waren. „Wir haben damit weiterhin das Startrecht, um in der nächsten Saison in der Bundesliga zu spielen, und das werden wir auch wahrnehmen“, stellt Selgrath klar.

Wie es nächste Saison weitergeht? Von der im Norden von Paris wohnenden Nummer eins, Barbeillon, hat er bereits grünes Licht erhalten – er geht dann in seine 21. Spielzeit in St. Wendel. „Jérôme steht bereit“, hat Selgrath beim Telefonat mit dem Franzosen erfahren. Ebenso wird sich Radovan Hajek in seiner tschechischen Heimatstadt Ostrau wieder ins Auto setzen und die mehr als 900 Kilometer bis in die Kreisstadt fahren. Nun stehen noch die Gespräche mit dem Zweibrücker Lutz Schwab und dem in St. Arnual wohnenden Daniel Schwerdtfeger an. „Wenn beide auch ihre Zusage geben, wäre unser Aufgebot schon so gut wie komplett und unverändert“, sagt Selgrath.