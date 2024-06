Drei-Tages-Eventpaket in der Kreisstadt Die Maus und Influencer bei Events in St. Wendel treffen

Wenn der Wegfall eines Events eine Lücke reißt, dann entsteht dadurch auch Raum für neue Ideen. So zumindest ist es in der Kreisstadt gewesen. Das Schülerferienfestival des SR ist nach Dillingen abgewandert, dafür gibt es in St. Wendel erstmals das City-Open-Air. Wobei dieses nicht als Konkurrenzveranstaltung zu sehen sei, wie St. Wendels Bürgermeister Peter Klär (CDU) erläutert, sondern einfach den jungen Menschen in der Region etwas bieten soll. Daher wird auch nicht erst am letzten Schultag im Juli, sondern bereits am 21. Juni unter freiem Himmel gefeiert.