Konzert : Drei Chöre stimmen auf Weihnachten ein

Das traditionelle Weihnachtskonzert wird am vierten Adventssonntag aufgeführt. Foto: Günter Müller

Winterbach Nach der Corona-Pause wird das traditionelle Weihnachtskonzert wieder veranstaltet.

Weder das 110-jährige Bestehen des Männerchores Winterbach im Jahr 2020 noch das 30-jährige Bestehen des traditionellen Winterbacher Advents- und Weihnachtskonzertes konnten wegen der Corona-Pandemie zum aktuellen Zeitpunkt gefeiert werden. Nun aber ist es endlich wieder so weit, wie ein Chorsprecher in einer Presseveröffentlichung mitteilt. Die drei Chöre Männerchor Winterbach (Hubert Hoffmann), Kammerchor Belle Canto (Susanne Hoffmann) und der Kinder- und Jugendchor Freisen (Rolf Mohr) sowie ein Trompeten-Trio aus dem Winterbacher Musikverein haben die Proben zum diesjährigen Weihnachtskonzert – dem 30. also – begonnen.