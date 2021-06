Dr.-Walter-Bruch-Schule St. Wendel : Apfelbäume als Anreiz für die Schüler

St Wendel In Kooperation mit dem Landkreis St. Wendel sind am sozialpflegerischen Standort der Dr.-Walter-Bruch-Schule zwei Apfelbäume gepflanzt worden.

In der AG Nachhaltigkeit hatten die angehenden Erzieher im Vorhinein das Thema Nachhaltigkeit pädagogisch aufbereitet. So wurde ein Jahreskreislauf geplant, es wurden Lieder, Gedichte und Rezepte zum Thema „Apfel“ gesammelt und ausprobiert und die Bedeutung für den pädagogischen Alltag diskutiert. Bei der Aktion notierten die beteiligten Schüler ein paar gute Wünsche auf Zettel und brachten diese an den Bäumen an, bevor sie eingepflanzt wurden.