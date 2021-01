Dr.-Walter-Bruch-Schule St. Wendel : Digitalisierung ist hier gelebte Realität

St. Wendel Der Landkreis St. Wendel investierte in der Dr.-Walter-Bruch-Schule unter anderem in digitale Displays, so dass nun in jedem Klassenraum an allen drei Standorten der Schule die neueste Technik eingebaut ist.

Gemäß dem Medienkonzept der Schule investierte der Landkreis unter anderem in digitale Displays, so dass nun in jedem Klassenraum an allen drei Standorten der Schule die neueste Technik eingebaut ist. Davon konnten sich Recktenwald und die Bundestagsabgeordnete Nadine Schön (CDU) vor Ort überzeugen. Damit diese Displays im Unterricht effektiv genutzt werden können, erhielten die Lehrkräfte durch die Beauftragten für Medienpädagogik der Schule, Jörg Heylmann und Michael Kirch, zahleiche Schulungen, die es jeder Lehrkraft ermöglichen, die neue Digitaltechnik im Unterricht zu integrieren. Eine sehr gute Entscheidung, wie sich nicht nur im Lockdown gezeigt hat, so die Sprecherin weiter. Bereits vor dem Lockdown konnten vulnerable Schüler per Video zugeschaltet und so in den Präsenzunterricht integriert werden. Während im ersten Halbjahr des Schuljahres 2019/2020 etwa ein Drittel der Lehrkräfte mit einem Tablet ausgestattet war, sind es in diesem Schuljahr 100 Prozent. Dies, so die Sprecherin, erleichtere es allen Lehrkräften, Videokonferenzen mit ihren Schülern und einen Unterricht für die Zukunft zu gewährleisten, in dem Digitalisierung kein Fremdwort ist, sondern gelebte Realität.