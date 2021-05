Dr. Walter-Bruch-Schule in St. Wendel informiert : So läuft die Ausbildung zu Erziehern am BBZ

Das Foto ist vor der Corona-Pandemie entstanden und zeigt die diesjährige Klasse 12 der praxisintegrierten Ausbildung (PIA). Foto: Laura John/BBZWND

St Wendel Studienrätin informiert, wie Unterrrichtsteil und Praktika aufgebaut sind.

Die Mitteilung von Laura John, Studienrätin an der Dr. -Walter-Bruch-Schule in St. Wendel, fängt mit drei Fragen an: „Sind Sie selbstständig und übernehmen gerne Verantwortung für andere? Arbeiten Sie gerne mit Kindern und Jugendlichen? Haben Sie Spaß an Erziehung, Bildung und Betreuung?“ Wer diese Fragen mit Ja beantworten könne, sollte sich nach Ansicht Johns für die Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin/zum staatlich anerkannten Erzieher am Berufsbildungszentrum (BBZ) St. Wendel bewerben. „Denn nicht nur in Kindertagesstätten oder -krippen, sondern auch in Förderschulen, Wohngruppen, Kinder- und Jugendpsychiatrien oder Einrichtungen der Erwachsenenbildung sind Erzieherinnen und Erzieher heutzutage – gerade im Zuge der Fachkräfteoffensive – äußerst gefragt.“

Die vierjährige Ausbildung an der Fachschule für Sozialpädagogik besteht laut John aus folgenden Teilen: Im ersten Jahr vermittele eine berufliche Vorbereitungsmaßnahme, verbunden mit einem beruflichen Vorbereitungskurs erste Grundkenntnisse und einen praktischen Einblick in das spätere Berufsleben. „In den folgenden zwei Jahren werden die fachtheoretischen Kenntnisse in der Akademie für Erzieherinnen und Erzieher vertieft und in Praktika angewendet“, erklärt die Studienrätin. Neben allgemeinbildendem Unterricht zeichne sich diese Schulform vor allem durch den Unterricht in Lernfeldern aus, in denen sozialpädagogische Inhalte vermitteln werden. Besonders erwähnenswert sei, dass mit dem erfolgreichen Abschluss des dritten Jahres auch die allgemeine Fachhochschulreife einhergehe, die zum Studium an sämtlichen Fachhochschulen berechtigt.

Das finale Jahr der Ausbildung umfasst ein Vollzeit-Berufspraktikum, an dessen Ende die Abschlussprüfung steht. Neben der Erzieher-Ausbildung sei es an der Dr. Walter-Bruch-Schule aber auch möglich, eine praxisorientierte, vergütete Ausbildung (PIA) zu absolvieren. Außerdem finden in diesem Bereich auch Umschulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen statt.