Brennendes Gartenhaus und ein Verkehrsunfall Doppelter Einsatz für die Feuerwehr

Die Feuerwehr ist am Freitag um 9.03 Uhr wegen einer unklaren Rauchentwicklung an die L132 zwischen St. Wendel und Baltersweiler gerufen worden. Dort habe sich herausgestellt, dass ein Gartenhaus in einem Waldstück in Flammen stand. „Teile des Hauses waren bereits eingestürzt“, schildert Tobias Horras, Sprecher der Feuerwehr der Kreisstadt St. Wendel. Umgehend sei daher der Löschbezirk Urweiler zur Unterstützung nachalarmiert worden.