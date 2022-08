Mallorca-Party im Flash : Deshalb müssen die Besucher nun doch auf den Skandal-Song “Layla“ verzichten

St. Wendel Am Sonntag hatten sich DJ Robin & Schürze für einen Auftritt in der St. Wendeler Diskothek Flash angekündigt. Dazu wird es nun doch nicht kommen – die Gründe:

Zunächst in Würzburg und später in weiteren Städten der Republik ist der Song „Layla“ von den Festen verbannt worden. Als Hintergrund für das Abspielverbot des Liedes ist der von Kritikern als sexistisch empfundene Text.

In der Kreisstadt St. Wendel ist das kein Thema. Am Sonntag, 14. August, hätte der Stuttgarter DJ Robin mit dem umstrittenen Ballermann-Lied „Layla“ in der Diskothek Flash auftreten sollen.