Seit drei Monaten im Amt Dirk Rahmann ist St. Wendels neuer Polizeichef

Ein großformatiges Foto an der Wand zeigt die Landschaft Namibias. Sieben Mal reiste Dirk Rahmann beruflich in das afrikanische Land, das ihn bis heute fasziniert. Es war ein Verkehrsprojekt, das den Ersten Polizeihauptkommissar dorthin führte. Nicht der einzige Auslandseinsatz seiner Karriere. Verschiedene Abzeichen zeugen von Stationen in Uganda, Myanmar, Pakistan oder auch beim deutschen Polizei-Projekt in Afghanistan. Erfahrungen, für die der 60-Jährige dankbar ist: „Die Polizei hat mir viel ermöglicht.“