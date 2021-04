St Wendel : Unbekannte stehlen zwei E-Bikes in St. Wendel

Foto: dpa/Friso Gentsch

St Wendel Zwei Fahrräder sind in der Nacht zu Montag in der Werschweiler Straße in St. Wendel gestohlen worden.

Es handelt sich dabei um zwei E-Bikes der Marke Ortler-Montreux (ein Herren- und ein Damenrad), die in einer verschlossenen Garage abgestellt waren, teilt ein Polizei-Sprecher mit. Aus dieser Garage wurden sie entwendet. Es stehe noch nicht sicher fest, wie die Täter sich Zugang zu der Garage verschafft haben. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl der Fahrräder machen können.