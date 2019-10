Blaulicht : Täter hatten es auf ein Auto zweimal abgesehen

Hoof An einem in der Leitersweilerstraße in Hoof abgestellten Auto sind im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag zunächst beide Kennzeichenschilder entwendet worden. Am Freitag oder Samstag sind dann an dem Pkw drei Reifen platt gestochen worden, berichtet die St.

Wendeler Polizei. Zeugen sollen sich melden.