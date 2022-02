Diebstahl in Remmesweiler : Diebe ergattern zwei Autokennzeichen

Foto: dpa/Carsten Rehder

Remmesweiler Langfinger haben in Remmesweiler zwei Kfz-Kennzeichen ergaunert. Wie die Polizei-Inspektion St. Wendel berichtet, ereignete sich der Diebstahl in der Nacht zu Sonntag. Von einem Fahrzeug, einem weißen Hyundai, das vor einer Garage eines Anwesens in der Mainzweilerstraße abgestellt war, wurden beide Kennzeichen gestohlen.

Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen.