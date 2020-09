Video- und Klanginstallation : Claudia Brieske stampft durchs St. Wendeler Museum

St. Wendel Bis 1. November ist die Schau der Künstlerin zu sehen. Zudem sind zwei Werkgespräche geplant.

Die Stampfsymphonie ist eine wandernde Video- und Klang-Installation, die als „work-in-progress“ (laufende Arbeit) an verschiedenen Orten gezeigt wird. Jetzt auch in St. Wendel. Die Stampfsymphonie verbindet sich mit dem jeweiligen architektonischen Umfeld. „Im städtischen Museum werden die Aufnahmen, im dynamischen Stakkato des Aufstampfens, direkt auf drei großen, von der Raumdecke hängende Screens realisiert“, berichtet ein Museums-Sprecherin. Klang und Bild seien dabei zu einer verdichteten, polyphonen und polyvisuellen Symphonie komponiert. „Die Puls-Töne des Aufstampfens verbinden sich rhythmisch mit spezifisch atmosphärischen, eher alltäglichen Klänge, die im Globus-Handelshof in St. Wendel aufgenommen wurden“, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung des Museums.