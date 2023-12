Ein Fest für alle Sinne Von der weihnachtlichen Verzauberung

Schon am 5. Dezember steht indes ein erster Höhepunkt an. Dann kommt nämlich der Nikolaus vorbei. Zehn Jahre hat Claudia Ohlmann ihn höchstpersönlich gemimt. Immer sei sie in feierlicher Stille erwartet worden, habe dann in leuchtende Augen geblickt, erinnert sich Ohlmann. Geht es an der Nikolausfeier noch recht leger zu, wird spätestens zum Heiligen Abend der feine Zwirn ausgepackt. „Wir kleiden uns schick, gehen zur Christmette hier in der hauseigenen Kapelle und schließlich spielt auch noch der Musikverein“, erklärt Christine Klesen. Werden viele Bewohner während der Feiertage von der Familie abgeholt oder besucht, verbringen die Bewohner gerade den Heiligen Abend gerne in der Hausgemeinschaft. Daran haben auch diejenigen teil, die nicht mehr so fit sind, hofft Claudia Ohlmann. „Sie können das Geschehen mit den Augen, den Ohren und der Nase verfolgen“, sagt sie, „und verstehen dann: Es ist Weihnachten“.