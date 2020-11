Wegen unklarer Lage : St. Wendeler Volkshochschule beendet das Herbstsemester

St. Wendel Zum Semesterbeginn im September bestand noch große Hoffnung, dass zumindest die Kurse, die im Frühjahr begonnen hatten, noch hätten beendet werden können. Seit Beginn des aktuellen Lockdowns hat sich diese Hoffnung aber zerschlagen.

Es sei zurzeit mehr als schwer kalkulierbar, was in den nächsten Wochen passieren wird, erklärt Birkenbach. Zurzeit zeichne sich die Entwicklung dahingehend ab, dass der Lockdown verlängert wird. Es könnten ohnehin nicht alle Kurse weitergeführt werden. Alle Bewegungsangebote sind derzeit nicht erlaubt, und die Sporthallen und Gymnastikräume sind geschlossen. Ob diese ab dem 1. Dezember wieder freigegeben werden, ist zurzeit noch nicht absehbar, aber eher unwahrscheinlich, so Birkenbach weiter. Dann gäbe es auch mit den Weihnachtsferien wieder einen Einschnitt, und zahlreiche Kurstermine müssten noch in den Januar hinein verlegt werden.