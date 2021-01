St. Wendel soll „blühen und gedeihen“ : Wohin die Kreisstadt weiter wachsen will

Noch Acker – aber bald schon Bauland: Das Foto wurde aktuell auf dem Lanzenberg mit Blick in Richtung St. Wendeler Innenstadt aufgenommen. Im Hintergrund: die Wendalinus-Basilika. Foto: B&K/Bonenberger / B&K

St. Wendel Die Nachfrage ist hoch, doch der Preis ist heiß: Wohnraum in St. Wendel ist knapp. Die Stadt steuert nun mit einer Bau-Offensive dagegen.

Weiterleiten Drucken Von Thorsten Grim Redakteur Lokalredaktion St. Wendel

Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Eine betriebswirtschaftliche Binsenweisheit, die auch in St. Wendel gilt – und hier besonders im Bereich Wohnraum. Der ist knapp und dementsprechend teuer. „Die Nachfrage nach Wohnraum in St. Wendel ist hoch, das wissen wir“, erklärt Peter Klär (CDU), Bürgermeister der Kreisstadt. „Das zeigt aber, dass wir interessant sind und weiterhin in einer Liga spielen, in der manch’ andere Stadt gerne wäre.“

„Wir haben ein kompaktes Angebot als Stadt“, unterstreicht der Rathaus-Chef und vergleicht St. Wendel mit einem botanischen Garten. „Man fühlt sich hier wohl, alles wächst und gedeiht. Blühen und Wachsen – daran arbeiten wir.“ Aber: Die Bagger rollen noch nicht, schickt Klär voraus. Also nicht am Lanzenberg in Alsfassen.

Auf einen Blick Nicht nur in der Peripherie von St. Wendel soll Wohnraum entstehen. Auch in der Innenstadt sollen bestehende Lücken geschlossen werden. Bauplätze entstehen beispielsweise gegenüber dem Finanzamt. Der Sportplatz in Alsfassen ist potenzielles Bauland, ebenso das Gelände der Nikolaus-Obertreis-Schule. Für die Grundschule werden derzeit Standort-Alternativen geprüft. (>Siehe auch Seite C2)

Wir sitzen im großen Besprechungszimmer des St. Wendeler Rathauses – die Masken an, die Fenster offen. Abstand wird selbstredend ebenfalls gehalten. Thema an diesem Morgen ist das künftige Neubaugebiet auf jenem Lanzenberg. Um dieses realisieren zu können, hat der Stadtrat auf seiner jüngsten Sitzung entsprechende Schritte beschlossen. Wobei es eher Folgeschritte sind. Denn der erste Step erfolgte laut Klär bereits in den 80er Jahren, als eben jenes Gelände unweit der ehemaligen Bahntrasse zwischen St. Wendel und Tholey als Bauland klassifiziert wurde. Oder genauer gesagt als Reservefläche ausgewiesen wurde. „Das heißt: Die Fläche ist verfügbar, aber noch nicht konkret beplant im Sinne eines Baugebiets. Aber sie kann beplant werden“, erläutert Klär. Und genau das geschieht jetzt – zumindest zum Teil.

„Der Lanzenberg steht symbolisch für die weitere nachhaltige Entwicklung unserer Bau-Offensive“, sagt der Chef der St. Wendeler Stadtverwaltung. „Wir haben uns entschieden, im Rahmen unserer zukünftigen Entwicklung diese Fläche jetzt aufzurufen und in der nächsten Zukunft in ein Baugebiet umzuwandeln. Eingebettet in unsere Stadtentwicklungsstrategie, die wir vor jetzt gut vier Jahren im Stadtrat verabschiedet haben – übrigens einstimmig.“ In dieser Strategie sei auch hinterlegt, dass Bauland-Reserven zu mobilisieren sind. „Das ist eine Selbstverpflichtung und Teil unserer Gesamtkonzeption. St. Wendel soll wachsen, blühen und gedeihen’“, führt Klär aus und weist auf die vier Säulen des Stadtentwicklungskonzepts hin, von denen eine die „Qualitätsoffensive Wohnen“ ist. Sie soll das Wohnen in der Stadt, gerade auch für junge Familien, wieder einfacher machen – und also günstiger.

Eine andere Entwicklungssäule betrifft Gewerbe, Handel und Grundversorgung. Eine weitere Bildung, Familie und Soziales. Die vierte Säule bilden Tourismus und Sport.

Die Qualitätsoffensive Wohnen beschreibt Klär wie folgt: „Wir hatten eine Priorisierung in den Stadtteilen und jetzt gehen wir in den Nahbereich Innenstadt plus Alsfassen, wo sich aktuell die größte Nachfrage an Wohnmöglichkeiten abzeichnet, weil St. Wendel für viele Menschen weiterhin anziehend ist – nicht nur um hier zu wohnen, sondern um hier auch seinen Lebensmittelpunkt zu haben.“ Als Beispiele für Neubaugebiete im Außenbereich nennt der Bürgermeister entsprechende Gebiete in Winterbach, Hoof und Bliesen.

Für den Lanzenberg in St. Wendel beziehungsweise Alsfassen weist der Flächennutzungsplan insgesamt 375 Wohneinheiten aus. „Das ist nicht gleichzusetzen mit Bauplätzen“, erläutert Klär, „man rechnet pro Wohneinheit mit etwa 2,5 bis drei Personen, beispielsweise Eltern und Kind. Wenn wir also die Wohneinheiten hochrechnen, würden wir dort für rund 1000 Menschen Wohnraum schaffen.“ Ob am Lanzenberg bevorzugt Ein-, Zwei- oder Mehrfamilienhäuser entstehen, werde die weitere Planung ergeben. Zunächst sollen jedenfalls 100 Wohneinheiten erschlossen werden.

„Fest steht: Wir wollen den Lanzenberg nachhaltig und mit neuen Wohnformen entwickeln – im Sinne von zukunftsorientiertem, ökologischem Bauen.“ Hier gibt es laut Klär einige Gedankenspiele. „Zum Beispiel PV-Anlagen auf Dächern, regenerative Energien nutzen, das Gebiet an die ehemalige Bahntrasse anschließen, wenig Verkehrsflächen-Verbrauch – also wenig Straßen, viel Grün – überhaupt Begrünungsvorgaben zu machen. Man kann auch an bestimmte Baustoffe denken, deren Verwendung vorgeschrieben wird – es gibt viele Möglichkeiten. Wie gesagt, wir sind da noch in der der Ideenfindungsphase, aber wir wollen den Lanzenberg grundsätzlich als vorzeigbares, nachhaltiges und zukunftsfähiges Bauprojekt erschließen.“

Diese Nachhaltigkeitsstrategie ist übrigens im Projekt Zukunftskommune hinterlegt. Dazu gehört auch, den Flächennutzungsplan zu ändern. Der ist ebenfalls aus den 80er Jahren und geht folglich auf viele Dinge, die heute wichtig sind, gar nicht ein. „Beispielsweise ist in dem Flächenutzungsplan keine ressourcenschonende, ökologische Bauweise hinterlegt“, weiß Klär. Auch die Fragen digitaler Kommunikation und Arbeiten von Zuhause aus, waren damals eher kein Thema. „Wir definieren die Flächen über die ganze Stadt verteilt noch einmal neu. Das beinhaltet auch die Themen Verkehr, Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Erholung – all das sind ja Gesichtspunkte eines Flächennutzungsplans. Das werden wir dieses Jahr angehen. Das wird ein langer Prozess, bei dem wir uns auch Experten von außerhalb ins Haus holen werden“, erläutert der Bürgermeister. „Parallel entwickeln wir aber bereits jetzt die Baugebiete nach neuesten und modernsten Erkenntnissen – wie den Lanzenberg.“

Dabei hat St. Wendel das Glück – oder die Voraussicht – gehabt, bei Zeiten die entsprechenden Flächen erworben zu haben. „Wenn wir von der Landesplanung grünes Licht bekommen, können wir am Lanzenberg gleich loslegen“, sagt Klär. „Wenn ich alle Baugebiet, die wir jetzt in der Planung haben, zusammenfasse, also die 15 Baustellen in Hoof, die Mühlenacht in Winterbach, der Abendstall in St. Wendel und den Lanzenberg, dann kommen wir auf knapp 800 Menschen, für die wir Wohnraum schaffen – nur die Stadt. Wir wachsen quasi um einen Stadtteil. Hinzu kommt ja noch, was auf privater Ebene passiert. Wir sind auch dabei, privaten Erschließungsträgern die Möglichkeit zu bieten, Wohnraum anzubieten.“ Ein gutes Beispiel sei hierfür die Bungertstraße in Alsfassen, wo ein kleines Wohngebiet entstanden sei. „Das hat ein privater Träger erschlossen, den Kanal gelegt und an uns übertragen. Wir haben dort lediglich Baurecht geschaffen.“