Aus für Standort Alsfassen? : SPD will Schulneubau vorantreiben

St Wendel Fraktion im Stadtrat will diese Option für Nikolaus-Obertreis-Grundschule prüfen lassen. Stadtrat tagt am Donnerstag.

Die SPD-Fraktion im St. Wendeler Stadtrat will nach Aussage ihres Vorsitzenden Marc André Müller die Planungen für einen Neubau der St. Wendeler Grundschule vorantreiben. Denn der Stadtratsbeschluss, wonach die Nikolaus-Obertreis-Schule (NOS) nach Alsfassen in die ehemalige Annenschule ziehen sollte, ist nach dem Verkehrsgutachten des Ingenieurbüros Andreas Hupfer in den Augen der Sozialdemokraten hinfällig geworden. Da auch eine Sanierung am jetzigen Standort im Herzen der Stadt keine Option sei, sieht die SPD den Ausweg in einem Neubau, wie sie ihn bereits im Vorfeld der Schul-Entscheidung favorisiert hatte. Die Zustimmung zum Schulstandort Alsfassen sei lediglich ein Kompromiss gewesen. Auf diesen sei man auch nur deshalb eingegangen, weil Bürgermeister Peter Klär (CDU) versichert habe, dass der Umzug der dort ansässigen Caritas-Akademie kein Problem sei. Wenngleich der Chef der St. Wendeler Stadtverwaltung immer das inzwischen leerstehende Schulgebäude am Missionshaus als künftige Heimat der NOS bevorzugt hat.