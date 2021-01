Wer hat etwas gesehen? : Polizei sucht Zeugen nach Vandalismus in Oberkirchen

Oberkirchen Rastanlage neben der L 309 in der Nähe der Straße „Am Brüchel“ wurde beschädigt. Vermutlich bereits Mitte Dezember, wie die Polizei jetzt mitgteilt hat.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die Angaben über einen Fall von Vandalismus in Oberkirchen machen können. Wie ein Sprecher mitteilt, habe sich die Tat bereits Ende des vergangenen Jahres ereignet, sei aber erst jetzt gemeldet worden. Demnach ist am 18. Dezember gegen 21.25 Uhr die Rastanlage neben der L 309, in der Nähe der Straße Am Brüchel beschädigt worden. „Dort haben Unbekannte ein Blumenbeet verwüstet, eine Marienstatue umgeworfen und Bierflaschen zerschlagen“, schildert ein Sprecher. Nach ersten Hinweise sollen sich mehrere dunkel-gekleidete junge Männer zu dieser Zeit dort aufgehalten haben.