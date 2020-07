St. Wendel : An Heiligabend 1944 fiel die erste Bombe auf St. Anna

St. Wendel Ein Blick auf die Geschichte der Pfarrkirche in Alsfassen. Wurde der Bau mit einer Werkstatt verwechselt?

Die Kirche St. Anna trägt das Patrozinium der heiligen Anna und ist der Denkmalliste des Saarlandes als Einzeldenkmal aufgeführt. Die erste St.-Anna-Kirche wurde in den Jahren 1930/1931 nach Entwürfen von Architekt Hans Herkommer aus Stuttgart errichtet. An Heiligabend 1944, nachmittags 15 Uhr, wurde die St. Annenkirche durch einen Bombenangriff schwer beschädigt, durch weitere Fliegerangriffe in den letzten Tagen des Jahres 1944 dann vollständig zerstört. Die Eisenskelett-Konstruktion brach in sich zusammen, was übrig blieb, war Wirrnis, Unverstand und Grauen. Von oben und von Weitem gesehen, ist die St. Annenkirche sicher mit einem profanen Industriebau verwechselt worden. Nicht ohne Grund meinten die St. Wendeler Bürger, sie habe den Fliegern als eine Halle der nahe gelegenen Eisenbahn-Reparaturwerkstatt gegolten, sodass gerade sie der Hauptzielpunkt für die Bomben wurde. Aus wirtschaftlichen Gründen –zahlreiche Bettelbriefe und Bittgesuche mussten in notvoller Zeit geschrieben werden – war die Pfarrei zum abschnittsweisen Wiederaufbau ihrer Kirche gezwungen. So brachten die Jahre 1951/52 den Bau des Altarchores, 1953/54 den Bau des Turmes, unterstützt durch die Hilfen staatlicher und kirchlicher Stellen. Wer das Innere der neuen Kirche betrachtete, konnte erkennen, dass moderne Technik es wie bei der ersten St. Annenkirche ermöglichte, ohne Pfeiler und Säulen die Gemeinde zu einer betenden Einheit zusammenzufassen. 1955 bekam das Gotteshaus eine Orgel, im folgenden Jahr wurden die Glocken in Betrieb genommen. In den Jahren 1958 bis 1961 wurden der Kindergarten St. Anna und das „Heim der offenen Tür“ erbaut.