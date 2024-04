„Ravenblack“, das zwölfte Studioalbum von Mono Inc., hat die Hamburger Dark-Rock-Band im vergangenen Jahr erneut bis an die Spitze der deutschen Charts aufsteigen lassen. Ausverkaufte Hallen in der gesamten Republik und von Fans und Presse gleichermaßen gefeierte Songs: Mono Inc. waren 2023 die Band der Stunde.