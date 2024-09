So viele Besucher gab es in den Bädern Die Badesaison im Landkreis St. Wendel – erst Flop, dann top

Die Temperaturen sinken immer öfter in den einstelligen Bereich, morgens legen sich Nebelschwaden über die Felder, die Blätter an den Bäumen wechseln so langsam ihre Farbe und die Tage werden merklich kürzer. Die Zeichen sind eindeutig: Der Sommer ist vorbei – und mit ihm auch die Freibadsaison. Aber wie ist die im St. Wendeler Land überhaupt gelaufen? Die SZ hat nachgefragt.