Fastnacht 2024 Die Akteure der Kappensitzung in Niederkirchen
Moderation: Kathrin Müller, Leoni Müller, Alissa Hoffmann, Max Gerhart
„11er Rat“: Marcel Müller, Andre Zimmer, Katharina Oswald
Technik: Klaus Bauer, Torsten Aulenbacher, Felix Lensch
Musik: Marc André Müller
Minigarde: Anni Renner, Jolina Barth, Frieda Weber, Mara Schank, Juna Kohl, Ida Müller, Amy Schmidt, Lotta Müller, erkrankt: Emily Merscher; Trainerinnen: Lena Dörr, Lara Klein
Metzger-Moni: Udo Ritter, Karina Ritter, Anton Ritter, Giulio Bonsignore
Midigarde: Klara Cullmann, Hannes Mosler, Paula Mosler, Jana Eller, Finja Eller, Lucia Hoffmann, Emma Müller, Charlotte Schmitz, Johanna Schweitzer, Jonas Closter, Kadlin Lang, Leon Kuß, Marie Cullmann; Trainerinnen: Cosima Zimmer, Alissa Hoffmann
Chantalle und Larissa: Rebecca Oswald, Kathrin Müller
Ostertaler Funken: Lara Klein, Stella Bonsignore, Svea Jahn, Emma Mansfeld, Leoni Müller, Christin Grotzfeld, Madeleine Wedekind, Leonie Cullmann, Lena Schlifski, Lisa-Marie Lang, Lena Dörr, Cosima Zimmer, Giulia Lang, Alissa Hoffmann, Saskia Graf, Lisa Molter, Jana Theobald (Trainerin) mit im Team, aber nicht auf Bühne: Sina Cullmann, Julia Müller
Ostertalblitz und -blitzje: Stefan von Ehr, Marie Cullmann
Heiße Schnitten: Doro Lang, Lorraine Harth, Bea Lang, Janine Oswald, Martina Rauber, Petra Wedekind, Anette Schmitt, Heike Theobald, Jana Theobald, Melanie Bonsignore, am Saxofon: Selina Kessler, Lisa-Marie Lang, verletzt: Sarah Cullmann; Trainerinnen: Jana Theobald, Lisa-Marie Lang
Marie und Silas bereit zum Abheben: Marie Cullmann, Silas Harth
Sketch „Alte Frauen im Flugzeug“: Andre Ranker, Jerome Ranker, Florian Gerhart, Lisa-Marie Lang, Sandra Wern
Bier-Bienen: Karina Ritter, Janine Hoffmann, Kathrin Müller, Rebecca Oswald, Mandy Kirsch
Männerballett: Markus Geb, Volker Cullmann, Joachim Weyrich, Marcel Müller, Stefan von Ehr, Thomas Lang, Alex Dörr, Lilo Bonsignore; Trainerinnen: Heike Paul, Simone Brill
Showtanz: Julia Müller, Tim Wedekind, Jerome Ranker, Jana Theobald, Cosima Zimmer, Nik Zimmer, Felix Lensch, Leoni Müller, Lisa-Marie Lang, Marvin Hoffmann, Fahnenträgerin: Selina Kessler; Trainerinnen: Lisa-Marie Lang, Cosima Zimmer