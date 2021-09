Fußball : DFB nimmt Rolf Zimmer in den „Club 100“ auf

DFB nimmt Rolf Zimmer in den „Club 100“ auf

Niederlinxweiler Langjähriges Vorstandsmitglied des FC Niederlinxweiler zählt zu den engagiertesten Ehrenamtlern im DFB.

„Seit nunmehr 45 Jahren setzt sich Zimmer in herausragender Art und Weise ehrenamtlich für den FC Niederlinxweiler in wechselnder Funktion ein“, heißt es in der Laudatio des Verbandes. Zimmer habe als Vorsitzender, Leiter des Spielausschusses und als Mitorganisator des jährlich stattfindenden integrativen Sportfestes stets mit Herzblut und vorbildlichem Engagement für den Verein gearbeitet. Zudem hatte er die Bewirtung des Clubheims übernommen.