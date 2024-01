Freundschaftsfest in Niederlinxweiler Freunde, Brücken und ein Handschuh

„Bonjour, Guten Tag“ – die Kindergartenkinder der katholischen Kindertageseinrichtung St. Martin in Niederlinxweiler begrüßen ihre Gäste und ihre Eltern in französischer und deutscher Sprache. , Seit dreieinhalb Jahren wird die Zweisprachigkeit in der Kita gelebt. Nun steigt das deutsch-französische Freundschaftsfest. Und das gleichzeitig mit dem zehnjährigen Jubiläum der Frankreich-Strategie im Saarland.