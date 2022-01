Neues Buch : So lernen Kinder den Zauber des Waldes kennen

Julia Keller und Conny Würtz aus Ottweiler-Steinbach haben ein Kinderbuch herausgebracht (hier das Cover). Foto: Kelle/Würtz/Mockups Design/Mockups Design

Ottweiler/ St Wendel Den vernünftigen Umgang mit dem eigenen Lebensumfeld nicht nur lernen, sondern auch verstehen: Darum geht es Julia Keller und Conny Würtz. Und das beginnt bereits von Kindesbeinen an. Doch den beiden Herausgeberinnen des mittlerweile zweiten Kinderbuchs rund ums Thema Naturschutz liegt der erhobene Zeigefinger fern.

Vielmehr wollen sie ihr Anliegen spielerisch und mit Hilfe eigener Erfahrungen den jungen Lesern vermitteln.

So erschien noch jetzt „Der Zauber des Waldes“. Dieser Band ist die Fortsetzung des Erstlingswerkes „Der Zauber des wilden Gartens“, welches zu Ostern dieses Jahres herauskam. Nun befassen sich die Macher damit, wie Menschen mit dem Wald und den dort lebenden Tieren umgehen und was sie tunlichst vermeiden sollten. Dabei stammen die Texte erneut von Julia Keller. Die kindgerechten Zeichnungen, die den Band durchziehen, brachte Conny Würtz zu Papier. Beide leben in Ottweiler-Steinbach.

Mit den Illustrationen und einfach zu verstehenden Texten führen sie vor Augen, wie lange arglos weggeworfener Abfall braucht, um zu verrotten: zwischen zwei Monaten (Apfelreste) und 2000 Jahren wie ein im Wald entsorgter Autoreifen. Glas überlebt sogar 50 000 Jahre. Zudem können die scharfen Kanten von Blechbüchsen oder Scherben den Waldtieren gefährliche Verletzungen zufügen.

Es geht in einem Spaziergang an den Bewohnern vorbei, die in der Erde, auf dem Boden, in der Luft sowie zwischen den Ästen leben. Die Betrachter erfahren von ihren Bedürfnissen, welche Pflanzen, Tiere und Insekten dem Menschen durchaus nützlich sind oder wovon sie zum eigenen Schutz besser die Finger lassen.

Während das erste, 24-seitige Büchlein rund um einen naturbelassenen Garten in Eigenregie veröffentlicht worden ist, entstand das neuerliche im Auftrag des saarländischen Umweltministers Reinhold Jost (SPD). Er steuerte auch das Vorwort bei.

Wie schon beim Vorgänger soll auch diesmal der Verkaufserlös vollständig Naturschutzprojekten zugutekommen, kündigen Keller und Würtz an. Zuletzt hatten unter anderem die Fördervereine zweier Kindertagesstätten (Kita) Spenden erhalten, um deren Umweltschutz-Arbeit zu unterstützen. So erhielten die Kita in Steinbach sowie in St. Wendel-Niederlinxweiler jeweils 500 Euro. In Steinbach werde kommendes Jahr das Geld für einen Gartentag mit Eltern und Kindern genutzt. Die neue Projektgruppe Tierschutzclub in Niederlinxweiler, die bereits durch Anregungen aus dem ersten Gartenheft einen Käferkeller für Nahrung und Nachwuchs errichteten, schaffte bereits Gartengeräte für die weitere Arbeit an. Das berichteten die jeweiligen Verantwortlichen.

Der Zauber des Waldes ist ab 17. Dezember zu haben. Preis pro Buch: 6,50 Euro; Der erste Band „Der Zauber des wilden Gartens“ ist weiterhin zu erhalten.