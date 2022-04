Volleyball : Für den TV Bliesen wird es immer enger

Bliesen Die Drittliga-Volleyballer des TV Bliesen taumeln weiter Richtung Abstieg in die Regionalliga. Der TV verlor am Sonntag personell gebeutelt beim TSV Stuttgart klar mit 0:3. Damit bleibt das Team vor den beiden letzten Spielen auf einem Abstiegsplatz.

„Aus persönlichen Gründen haben uns in Stuttgart Max Jungmann, Arndt Bennoit und Sandy Schuhmacher gefehlt“, berichtet TV-Trainer Gerd Rauch. Ohne drei seiner erfahrensten Akteure war der TV Bliesen in der baden-württembergischen Landeshauptstadt chancenlos.

Für den TV Bliesen steht nun das entscheidende Wochenende im Kampf um den Ligaverbleib an – mit zwei Partien binnen 23 Stunden. Am Samstag um 17 Uhr empfängt Bliesen im St. Wendeler Sportzentrum Stuttgart zum Rückspiel. Am Sonntag um 16 Uhr ist der TV dann zu Gast beim Tabellenführer ASV Botnang.

Bliesens Konkurrent TSV Speyer, der nach einer 0:3-Heimniederlage gegen Botnang weiter punktgleich mit dem TV ist, ist in den kommenden Tagen sogar dreifach im Einsatz. Der TSV, der wegen der höheren Anzahl an gewonnenen Spielen vor Bliesen steht, ist an diesem Donnerstag um 20 Uhr beim Tabellendritten SV Fellbach zu Gast. Am Samstag empfängt das Team dann um 18 Uhr Schlusslicht USC Konstanz. Und am Sonntag spielt Speyer schließlich noch um 16 Uhr beim Tabellenzweiten TSV Stuttgart. „Speyer wird wohl gegen Konstanz drei Punkte holen. Von daher denke ich, dass wir vier Zähler brauchen, um in der Liga zu bleiben“, analysiert Rauch die Situation vor dem Saisonfinale.