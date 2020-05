Und er dreht sich doch : Am Kugelbrunnen plätschert wieder das Wasser

Am Kugelbrunnen plätschert wieder das Wasser

SZ-Leserreporterin Elke Neis freut sich, dass der Kugelbrunnen in St. Wendel wieder plätschert. „Sehr schön, denn er hatte eine Ruhepause eingelegt.“ Foto: Elke Neis

St. Wendel Mit dem Corona-Lockdown hatte es nichts zu tun, dass der St. Wendeler Kugelbrunnen unter einer Schutzhaube verschwunden war.

SZ-Leserreporterin Elke Neis aus Theley freut sich, dass der Kugelbrunnen in St. Wendel auf dem Rezé Platz am Zwinger wieder plätschert. Und nicht nur sie – schließlich ist der Brunnen unweit des in frischem Weiß erstrahlenden Mia-Münster-Hauses für viele ein liebgewonnenes Wahrzeichen „ihrer“ Stadt. Dass sich die schwere Steinkugel des 1985 installierten Brunnens allein durch die Kraft des Wassers wieder wie im Spiel drehe, sei „sehr schön, denn er hatte eine Ruhepause eingelegt“, schreibt Elke Neis.