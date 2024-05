Bildung und Kultur Denkmal „Wider das Vergessen“ eingeweiht

Eingerahmt vom Klarinettenspiel des Marpinger Musikers Jürgen Brill, der zwei selbst geschriebene Musikstücke, die die Titel „Erinnerung“ sowie „Frieden“ trugen, wurde am Mittwoch, 8. Mai, dem Tag der Befreiung von der nationalsozialistischen Schreckensdiktatur, ein Mahnmal „Wider das Vergessen“ vor dem Hauptportal der evangelischen Stadtkirche in St. Wendel eingeweiht. Vor etwa 100 Gästen, unter denen auch zahlreiche Lokalpolitiker waren, eröffnete Eberhard Wagner, der Vorsitzende des Marpinger Vereins „Wider das Vergessen und gegen Rassismus“, den Reigen der Grußworte. Er erinnerte an die 34 von den Nationalsozialisten ermordeten Jüdinnen und Juden, die zuvor in der Kreisstadt gelebt und deren gesellschaftliches Leben bereichert hatten, und denen man mit diesem Denkmal ihre vergessenen Namen zurückgeben wolle. Jedoch solle dieses Mahnmal auch an Sinti und Roma, homosexuelle und behinderte Menschen und politische Gegner erinnern, die ebenfalls Opfer der Nazis geworden seien. Wagner betonte, dass die Errichtung dieser Gedenkstätte ein langgehegter Wunsch seines Vereins, aber auch von ihm selbst gewesen sei, die man nun nach mehr als zehn Jahren andauernder Bemühungen an diesem geschichtsträchtigen Tag einweihen könne.